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Сеничев Иван Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сеничев Иван Сергеевич
Фамилия
Сеничев
Имя
Иван
Отчество
Сергеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Березниковская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 62

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