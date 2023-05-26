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Селохинцев Дмитрий Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Селохинцев Дмитрий Егорович
Фамилия
Селохинцев
Имя
Дмитрий
Отчество
Егорович
Сословие
крестьяне
Занятие
лесничий
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Михайловская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 61

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