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Селивановский Павел Матвеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Селивановский Павел Матвеевич
Фамилия
Селивановский
Имя
Павел
Отчество
Матвеевич
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Погореловская волость, Жилино
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 79

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