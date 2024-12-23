Секушин Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСекушин Иван Алексеевич

Секушин Иван Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Секушин Иван Алексеевич
Фамилия
Секушин
Имя
Иван
Отчество
Алексеевич
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Миньковская волость, Аксеново
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 82

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.