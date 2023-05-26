Сезнев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСезнев Иван Васильевич

Сезнев Иван Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сезнев Иван Васильевич
Фамилия
Сезнев
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Любимский уезд, Пречистенская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 131

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.