Седунов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедунов Иван Васильевич

Седунов Иван Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Седунов Иван Васильевич
Фамилия
Седунов
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Вожбальская волость, Лодыгино
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 80

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.