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Седельников Андрей Митрофанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Седельников Андрей Митрофанович
Фамилия
Седельников
Имя
Андрей
Отчество
Митрофанович
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №47. С. 29

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