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Свешников Александр Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Свешников Александр Алексеевич
Фамилия
Свешников
Имя
Александр
Отчество
Алексеевич
Сословие
купечество
Адрес
Вологодская губерния, Кадников
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 32

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