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Светков Алексей Ефимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Светков Алексей Ефимович
Фамилия
Светков
Имя
Алексей
Отчество
Ефимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Петряевская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 61

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