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Сверчков Михаил Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сверчков Михаил Андреевич
Фамилия
Сверчков
Имя
Михаил
Отчество
Андреевич
Занятие
фельдшер земской больницы
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Заборская волость, Петровская
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 74

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