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Сашин Василий Варсанофьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сашин Василий Варсанофьевич
Фамилия
Сашин
Имя
Василий
Отчество
Варсанофьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 20

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