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Сафутин Николай Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сафутин Николай Яковлевич
Фамилия
Сафутин
Имя
Николай
Отчество
Яковлевич
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 109

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