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Сафайлов Александр Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сафайлов Александр Павлович
Фамилия
Сафайлов
Имя
Александр
Отчество
Павлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 9

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