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Сажин Епимах Амвросиевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сажин Епимах Амвросиевич
Фамилия
Сажин
Имя
Епимах
Отчество
Амвросиевич
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Калининская волость, Калининская
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 79

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