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Садовой Николай Лаврентьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Садовой Николай Лаврентьевич
Фамилия
Садовой
Имя
Николай
Отчество
Лаврентьевич
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 123

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