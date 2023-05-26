Прилучный Козьма Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрилучный Козьма Андреевич

Прилучный Козьма Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Прилучный Козьма Андреевич
Фамилия
Прилучный
Имя
Козьма
Отчество
Андреевич
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №47. С. 12

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1860
1933
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close