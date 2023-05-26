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Прилучный Андрей Никитич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Прилучный Андрей Никитич
Фамилия
Прилучный
Имя
Андрей
Отчество
Никитич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 60

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
?.08.1834
Между 1905 и 1906
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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