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Преображенский Александр Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Преображенский Александр Александрович
Фамилия
Преображенский
Имя
Александр
Отчество
Александрович
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 12

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1865
Неизвестно
Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
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