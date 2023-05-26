Попов Василий
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Попов Василий
- Фамилия
- Попов
- Имя
- Василий
- Занятие
- священник-законоучитель
- Адрес
- Вологодская губерния
- Ценз
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- Источник
- Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 29
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