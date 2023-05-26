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Омеличев Степан Аввакумович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Омеличев Степан Аввакумович
Фамилия
Омеличев
Имя
Степан
Отчество
Аввакумович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 25

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
12.11.1874 ст.
29.04.1941
Доманово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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