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Овчинников Ст. Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Овчинников Ст. Федорович
Фамилия
Овчинников
Имя
Ст.
Отчество
Федорович
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 111

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