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Новиков Иван Илларионович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Новиков Иван Илларионович
Фамилия
Новиков
Имя
Иван
Отчество
Илларионович
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Шуйская волость, Племяниково
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 70

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