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Никуличев Александр Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Никуличев Александр Васильевич
Фамилия
Никуличев
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Двиницкая волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 53

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1900
Неизвестно
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