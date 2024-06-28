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Недопахин Арсений Аввакумович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Недопахин Арсений Аввакумович
Фамилия
Недопахин
Имя
Арсений
Отчество
Аввакумович
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Шуйская волость, Пильманово
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 70

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