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Найденов Ефим Ксенофонтович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Найденов Ефим Ксенофонтович
Фамилия
Найденов
Имя
Ефим
Отчество
Ксенофонтович
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Калининская волость, Табор
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 79

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