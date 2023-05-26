Мошкин Матвей Лав. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМошкин Матвей Лав.

Мошкин Матвей Лав.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мошкин Матвей Лав.
Фамилия
Мошкин
Имя
Матвей
Отчество
Лав.
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 105

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close