Морозов Петр Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Петр Родионович

Морозов Петр Родионович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Морозов Петр Родионович
Фамилия
Морозов
Имя
Петр
Отчество
Родионович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Стрелицкая волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 52

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close