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Морозов Павел Матвеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Морозов Павел Матвеевич
Фамилия
Морозов
Имя
Павел
Отчество
Матвеевич
Сословие
купечество
Адрес
Нижегородская губерния, Нижний Новгород
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 50

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