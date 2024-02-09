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Молев Иван Константинович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Молев Иван Константинович
Фамилия
Молев
Имя
Иван
Отчество
Константинович
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Шуйская волость, Татариново
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 70

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