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Мартюков Иван Зиновьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мартюков Иван Зиновьевич
Фамилия
Мартюков
Имя
Иван
Отчество
Зиновьевич
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Никольская волость, Ситщино
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 78

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