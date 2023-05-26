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Малоносов Матвей Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Малоносов Матвей Михайлович
Фамилия
Малоносов
Имя
Матвей
Отчество
Михайлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Боровецкая волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 53

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