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Максимов Владимир

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Максимов Владимир
Фамилия
Максимов
Имя
Владимир
Сословие
крестьяне
Адрес
Костромская губерния, Солигаличский уезд, Чудцевская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 132

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