Лощилов Рафаил
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Лощилов Рафаил
- Фамилия
- Лощилов
- Имя
- Рафаил
- Сословие
- духовенство
- Занятие
- псаломщик Георгиевской Ачевской церкви
- Адрес
- Вологодская губерния
- Ценз
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- Источник
- Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 49
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
14.08.1875 ст.
17.02.1911 ст.