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Левинов Максим Тимофеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Левинов Максим Тимофеевич
Фамилия
Левинов
Имя
Максим
Отчество
Тимофеевич
Адрес
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Вожбальская волость, Ивановская
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 80

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