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Кузьмин Анатолий Арсеньевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кузьмин Анатолий Арсеньевич
Фамилия
Кузьмин
Имя
Анатолий
Отчество
Арсеньевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Пошехонский уезд, Подорвановская волость
Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 64

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