Копин Николай Варфоломеевич
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Копин Николай Варфоломеевич
- Фамилия
- Копин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Варфоломеевич
- Адрес
- Вологодская губерния
- Ценз
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- Источник
- Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 7
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно