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Копин Аполлон Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Копин Аполлон Андреевич
Фамилия
Копин
Имя
Аполлон
Отчество
Андреевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 20

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Вычислено 1831 ст.
21.03.1896 ст.
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