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Клячин Григорий Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Клячин Григорий Васильевич
Фамилия
Клячин
Имя
Григорий
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Турундаевская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №46. С. 133

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