Зубов Осип
Из справочника
Списки избирателей 1906 года
- Избиратель
- Зубов Осип
- Фамилия
- Зубов
- Имя
- Осип
- Сословие
- крестьяне
- Адрес
- Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Томашская волость
- Ценз
- Войдите, чтобы увидеть больше информации
- Источник
- Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 43
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.