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Зубков Аким Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зубков Аким Васильевич
Фамилия
Зубков
Имя
Аким
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Замошская волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 43

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