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Архипов Платон

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Архипов Платон
Фамилия
Архипов
Имя
Платон
Сословие
крестьяне
Адрес
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Двиницкая волость
Ценз
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Источник
Приложение // Вологодские губернские ведомости. – 1906. №48. С. 33

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