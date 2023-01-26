Щедров Борис Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩедров Борис Егорович

Щедров Борис Егорович

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Щедров Борис Егорович
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1923
Дата смерти
?.07.1942
География
Ленинград

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.