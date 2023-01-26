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Шялхтин (Шляхтин) Захар Петрович

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Шялхтин (Шляхтин) Захар Петрович
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1870
Дата смерти
?.04.1943
География
Ленинград

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