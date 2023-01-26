Хямяляйнен (Хамеляйнина) Хельва Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хямяляйнен (Хамеляйнина) Хельва Семеновна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Хямяляйнен (Хамеляйнина) Хельва Семеновна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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