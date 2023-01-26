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Хрипкова Агнея (Агния) Львовна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Хрипкова Агнея (Агния) Львовна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
21.01.1916
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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