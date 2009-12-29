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Тюртю Валентин Петрович

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Тюртю Валентин Петрович
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
15.03.1928
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
15.03.1928
29.12.2009

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