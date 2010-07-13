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Тюнь Федор Михайлович

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Тюнь Федор Михайлович
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1931
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
13.04.1931
13.07.2010
Волоярви, Матокская волость, Шлиссельбургский уезд

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