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Сквирский Зелик Мовшевич

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Сквирский Зелик Мовшевич
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1889
Дата смерти
?.09.1943
География
Ленинград

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