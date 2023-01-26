Силенкова (Бажина) Александра Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиленкова (Бажина) Александра Антоновна

Силенкова (Бажина) Александра Антоновна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Силенкова (Бажина) Александра Антоновна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
23.03.1924
Дата смерти
Неизвестно
География
Ленинград

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.