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Рулева Клавдия Александровна

Из справочника
Книги памяти Блокады Ленинграда
Запись
Рулева Клавдия Александровна
Источник
Профиль на сайте "Возвращённые имена. Книги памяти России
Дата рождения
1894
Дата смерти
?.03.1942
География
Ленинград

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